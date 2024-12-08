لحظة بلحظة.. الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية الأفريقية.. تعرف على التشكيل
متابعة - محمد القرش:
يلاقي نادي الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري بعد قليل، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ودخل الزمالك بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد محمود.
خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد .
خط الهجوم : عمر فرج - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".
ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.
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