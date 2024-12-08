متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري بعد قليل، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ودخل الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد .

خط الهجوم : عمر فرج - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.