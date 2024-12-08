لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

دجوليبا

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الإفريقية

إنييمبا

- -
18:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

فولهام

1 1
16:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

1 1
16:00

بورنموث

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية الأفريقية.. تعرف على التشكيل

05:32 م الأحد 08 ديسمبر 2024

فريق الزمالك من التدريبات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري بعد قليل، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ودخل الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد .

خط الهجوم : عمر فرج - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

إنيمبا ضد الزمالك الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك الزمالك وانيمبا كاس الكونفدرالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تعرضه لحادث.. لاعب وست هام يُجري عملية جراحية في الطرف السفلي

إعلان

إعلان

الدولار يقفز 22 قرشا ويسجل رقما قياسيا جديدا في بداية التعاملات اليوم بالبنوك
ليلة سقوط بشار : أفراح في دمشق وحلم العودة يتجدد- تغطية خاصة