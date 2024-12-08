لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
21:45

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:45

برايتون

الدوري المصري

إنبي

0 0
17:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

10 صور لملعب هارد روك مستضيف مباراة الأهلي وإنتر ميامي بافتتاح كأس العالم للأندية 2025

04:37 م الأحد 08 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ملعب هارد روك (1)_2
  • عرض 10 صورة
    ملعب هارد روك (3)_5
  • عرض 10 صورة
    ملعب هارد روك (2)_3
  • عرض 10 صورة
    ملعب هارد روك (4)_7
  • عرض 10 صورة
    ملعب هارد روك (3)_6
  • عرض 10 صورة
    ملعب هارد روك (5)_9
  • عرض 10 صورة
    ملعب هارد روك (5)_10
  • عرض 10 صورة
    ملعب هارد روك (2)_4
  • عرض 10 صورة
    ملعب هارد روك (4)_8
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف ملعب هارد روك في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا الأمريكية مباراة قوية بين الأهلي ضد نظيره إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد هارد روك 7 مباريات ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واستضاف الملعب الذي يتسع إلى قرابة 65 ألف مشجع العديد من الفعاليات الرياضية لعل أبرزها نهائي كآس كوبا 2024 في يوليو الماضي حين فاز منتخب الأرجنتين على منتخب كولومبيا.

هذا بجانب بعض المباريات للأندية مثل لقاء بايرن ميونيخ ضد مانشستر سيتي وريال مدريد أمام برشلونة في كأس الأبطال الدولية.

ويُمكنكم مشاهدة الصور بالاطلاع على الألبوم أعلاه

ملعب هارد روك مباراة الأهلي وإنتر ميامي افتتاح كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فانتازي.. ارتفاع سعر كول بالمر نجم تشيلسي

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة