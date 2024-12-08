10 صور لملعب هارد روك مستضيف مباراة الأهلي وإنتر ميامي بافتتاح كأس العالم للأندية 2025

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"بطلب من مدرب سابق للاعب".. نادي إنجليزي جديد يرغب في ضم عمر مرموش

كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف ملعب هارد روك في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا الأمريكية مباراة قوية بين الأهلي ضد نظيره إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد هارد روك 7 مباريات ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واستضاف الملعب الذي يتسع إلى قرابة 65 ألف مشجع العديد من الفعاليات الرياضية لعل أبرزها نهائي كآس كوبا 2024 في يوليو الماضي حين فاز منتخب الأرجنتين على منتخب كولومبيا.

هذا بجانب بعض المباريات للأندية مثل لقاء بايرن ميونيخ ضد مانشستر سيتي وريال مدريد أمام برشلونة في كأس الأبطال الدولية.

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