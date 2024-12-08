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"بطلب من مدرب سابق للاعب".. نادي إنجليزي جديد يرغب في ضم عمر مرموش

03:30 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن رغبة مسؤولي نادي كريستال بالاس في التعاقد مع النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش.

وذكر تقرير نشره موقع TEAMtalk اليوم الأحد أن رغبة نادي كريستال بالاس في ضم مرموش تأتي بطلب من المدير الفني أوليفر جلاسنر الذي سبق ودرب مرموش بنادي فولفسبورج.

ويحظى صاحب الـ 25 عامًا بحسب التقرير ذاته باهتمام عدة أندية في الدوري الإنجليزي على رأسهم ليفربول وأرسنال ولكن الاهتمام الحقيقي يأتي من مجلس إدارتي ناديي كريستال بالاس ووست هام.

اللاعب الذي ينشط في خط الهجوم شارك بقميص فرانكفورت بالموسم الجاري في 21 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 11 لزملائه.

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عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت كريستال بالاس وست هام
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