موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يستعد تشيلسي لمواجهة نظيره توتنهام في مباراة من العيار الثقيل اليوم الأحد 8 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساء اليوم وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدور يالإنجليزي برصيد 28 نقطة بينما يحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

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