"بعد 15 عاماً".. الألماني ماركو رويس يتوّج بأول بطولة دوري بمسيرته

أعلى 10 لاعبين أجرا في أبرز فرق الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توّج النجم الألماني بصفوف نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ماركو رويس بلقب الدوري لأول مرة في مسيرته.

صاحب الـ 35 عاماً قد غادر الدوري الألماني لأول مرة خلال الانتقالات الصيفية الماضية لمدة عامين.

وتوّج فريق لوس أنجلوس جالاكسي بالدوري الأمريكي بعدما فاز على نظيره نيويورك ريد بولز في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).

وبدأت مسيرة رويس الاحترافية بعام 2009 بقميص نادي مونشنجلادباخ في بلاده قبل أن ينتقل لصفوف دورتموند عام 2012.

اللاعب الذي ظلّ لمدة 12 عاماً بقميص دورتموند لم ينتقل لأي نادِ خلال هذه الفترة على سبيل الإعارة؛ إذ لم يعرف أي تجربة احترافية خارجية.

وشارك اللاعب الدولي مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي منذ انضمامه 11 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع 3 خلال 534 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد المباريات.. اضغط هنا

"تدخل من لاعب لبرشلونة".. الزمالك يكشف كيف حل أصعب أزمات ديونه