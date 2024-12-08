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"بعد 15 عاماً".. الألماني ماركو رويس يتوّج بأول بطولة دوري بمسيرته

12:38 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    ماركو رويس لاعب دورتموند
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    ماركو رويس لاعب فريق بوروسيا دورتموند
  • عرض 11 صورة
    ماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند
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    إصابة ماركو رويس
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    نجم بوروسيا دورتموند ماركو رويس في 13 ايار/مايو 2017
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    ماركو-رويس
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    ماركو رويس
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    جناح بوروسيا دورتموند ماركو رويس في 14 ايار/مايو 2016
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    مهاجم بوروسيا دورتموند ماركو رويس خلال المباراة امام باوك سالونيكا في يوروبا ليغ في 10 كانون الاول/ديسمبر 2015 في دورتموند
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    ماركو رويس
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توّج النجم الألماني بصفوف نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ماركو رويس بلقب الدوري لأول مرة في مسيرته.

صاحب الـ 35 عاماً قد غادر الدوري الألماني لأول مرة خلال الانتقالات الصيفية الماضية لمدة عامين.

وتوّج فريق لوس أنجلوس جالاكسي بالدوري الأمريكي بعدما فاز على نظيره نيويورك ريد بولز في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).

وبدأت مسيرة رويس الاحترافية بعام 2009 بقميص نادي مونشنجلادباخ في بلاده قبل أن ينتقل لصفوف دورتموند عام 2012.

اللاعب الذي ظلّ لمدة 12 عاماً بقميص دورتموند لم ينتقل لأي نادِ خلال هذه الفترة على سبيل الإعارة؛ إذ لم يعرف أي تجربة احترافية خارجية.

وشارك اللاعب الدولي مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي منذ انضمامه 11 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع 3 خلال 534 دقيقة لعب.

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لوس أنجلوس الأمريكي ماركو رويس الدوري الأمريكي
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