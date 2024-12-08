الميرور: محمد صلاح توصل إلى اتفاق مع ليفربول.. إليك التفاصيل

كتب - محمد القرش:

تصدر صانع الألعاب البلجيكي ونجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في أبرز فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد الجناح المصري، محمد صلاح، في القائمة بجانب كاسيميرو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، وكاي هافيرتز مهاجم أرسنال. (وفقا لموقع "90 Min")

أعلى 10 لاعبين أجرا في أبرز فرق الدوري الإنجليزي الممتاز

1. كيفن دي بروين (السيتي) - 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

2. محمد صلاح (ليفربول) - 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

3. كاسيميرو (اليونايتد) - 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

4. هافيرتز (أرسنال) - 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

5. ريس جيمس (تشيلسي) - 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

6. سون هيونج مين (توتنهام) - 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

7. برونو جيمارايش (نيوكاسل) - 160 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

8. لوكاس باكيتا (وست هام) - 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

9. يوري تيليمانس (أستون فيلا) - 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

10. جيمس وارد براوس (نوتنجهام) - 115 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا