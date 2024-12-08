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أعلى 10 لاعبين أجرا في أبرز فرق الدوري الإنجليزي الممتاز

08:25 ص الأحد 08 ديسمبر 2024
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    كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار
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    موقع ريفيلو الإسباني قد أوضح وجود اهتمام من نادي النصر السعودي بضم كاسيميرو.
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    كاي هافرتز لاعب أرسنال
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    ريس جيمس
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    سون هيونج مين لاعب توتنهام
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    برونو جيماريش لاعب نيوكاسل يونايتد والمنتخب البرازيلي
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    لوكاس باكيتا لاعب وست هام يونايتد
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    يوري تيليمانس
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    جيمس وارد براوس
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كتب - محمد القرش:

تصدر صانع الألعاب البلجيكي ونجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في أبرز فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد الجناح المصري، محمد صلاح، في القائمة بجانب كاسيميرو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، وكاي هافيرتز مهاجم أرسنال. (وفقا لموقع "90 Min")

أعلى 10 لاعبين أجرا في أبرز فرق الدوري الإنجليزي الممتاز

1. كيفن دي بروين (السيتي) - 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

2. محمد صلاح (ليفربول) - 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

3. كاسيميرو (اليونايتد) - 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

4. هافيرتز (أرسنال) - 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

5. ريس جيمس (تشيلسي) - 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

6. سون هيونج مين (توتنهام) - 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

7. برونو جيمارايش (نيوكاسل) - 160 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

8. لوكاس باكيتا (وست هام) - 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

9. يوري تيليمانس (أستون فيلا) - 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

10. جيمس وارد براوس (نوتنجهام) - 115 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

الدوري الإنجليزي لاح ي بروين اسيميرو ون
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