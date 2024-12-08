لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:45

برايتون

الدوري المصري

زد

- -
20:00

بتروجيت

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
21:45

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

"تفوق أبيض".. تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية النيجيرية قبل مواجهة إنيمبا

07:38 ص الأحد 08 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (45)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (42)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (38)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (34)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (35)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (33)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (32)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (31)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (30)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (26)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (16)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (15)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (13)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (6)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (7)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (5)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (2)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الزمالك وانيمبا (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره إنيمبا النيجيري اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الزمالك نظيره إنيمبا اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "جودسويل أكبابيو" بنيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وستحمل مواجهة الزمالك أمام نظيره إنيمبا النيجيري اليوم، المواجهة رقم 3 بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها معاً في مناسبتين من قبل.

وينحاز تاريخ مواجهات الزمالك وإنيمبا النيجيري إلى الفارس الأبيض، بعدما جمعت بينهما مواجهتين سابقتين تمكن فيهما الفارس الأبيض من تحقيق الفوز بنتيجة هدف دون مقابل.

وكانت المواجهة الأولى بين الزمالك وإنيمبا النيجيري، في ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016 وانتهت لصالح الزمالك بهدف دون مقابل، قبل أن يعود الفارس الأبيض ويكرر فوزه في مباراة الإياب بالنتيجة ذاتها.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية النيجيرية بشكل عام، فإننا نجد ألأن هذه المباراة ستكون رقم 15، التي تجمع بين الزمالك والأندية النيجيرية.

ويشهد تاريخ مواجهات الزمالك والأندية النيجيرية تفوقاً كبيراً لصالح الفارس الأبيض، حيث نجح الزمالك في تحقيق الفوز في 9 مباريات من أصل 14 مباراة، فيما تلقى الهزيمة في 5 لقاءات ولم يحضر التعادل في أي مباراة بين الفارس الأبيض وأي من الأندية النيجيرية.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تسجيل 23 هدفاً في مرمى الأندية النيجيرية، فيما تلقت شباكهم 12 هدفاً فقط من كافة الأندية النيجيرية.

نادي الزمالك موعد مباراة الزمالك وإنيمبا الزمالك وإنيمبا تاريخ مواجهات الزمالك وإنيمبا النيجيري موعد مباراة الزمالك اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أعلى 10 لاعبين أجرا في أبرز فرق الدوري الإنجليزي الممتاز

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة