"تفوق أبيض".. تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية النيجيرية قبل مواجهة إنيمبا

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره إنيمبا النيجيري اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الزمالك نظيره إنيمبا اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "جودسويل أكبابيو" بنيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وستحمل مواجهة الزمالك أمام نظيره إنيمبا النيجيري اليوم، المواجهة رقم 3 بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها معاً في مناسبتين من قبل.

وينحاز تاريخ مواجهات الزمالك وإنيمبا النيجيري إلى الفارس الأبيض، بعدما جمعت بينهما مواجهتين سابقتين تمكن فيهما الفارس الأبيض من تحقيق الفوز بنتيجة هدف دون مقابل.

وكانت المواجهة الأولى بين الزمالك وإنيمبا النيجيري، في ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016 وانتهت لصالح الزمالك بهدف دون مقابل، قبل أن يعود الفارس الأبيض ويكرر فوزه في مباراة الإياب بالنتيجة ذاتها.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية النيجيرية بشكل عام، فإننا نجد ألأن هذه المباراة ستكون رقم 15، التي تجمع بين الزمالك والأندية النيجيرية.

ويشهد تاريخ مواجهات الزمالك والأندية النيجيرية تفوقاً كبيراً لصالح الفارس الأبيض، حيث نجح الزمالك في تحقيق الفوز في 9 مباريات من أصل 14 مباراة، فيما تلقى الهزيمة في 5 لقاءات ولم يحضر التعادل في أي مباراة بين الفارس الأبيض وأي من الأندية النيجيرية.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تسجيل 23 هدفاً في مرمى الأندية النيجيرية، فيما تلقت شباكهم 12 هدفاً فقط من كافة الأندية النيجيرية.