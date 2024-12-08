الميرور: محمد صلاح توصل إلى اتفاق مع ليفربول.. إليك التفاصيل

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، توصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى اتفاق مع إدارة الريدز، لتجديد عقده مع الفريق.

وذكر صحيفة "الميرور" الإنجليزية، أن صلاح توصل إلى اتفاق مع إدار ليفربول، لتجديد عقده لمدة موسمين مع الفريق الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نجم الريدز، كان يرغب في الحصول على عقد لمدة ثلاثة سنوات، بينما كان يرغب ليفربول في تجديد عقد النجم المصري لمدة موسم واحد فقط، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق، على تجديد العقد لمدة موسمين.

وينتهي عقد صاحب الـ 32 عاما رفقة الريدز، في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي نادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2025.

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