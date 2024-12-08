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الميرور: محمد صلاح توصل إلى اتفاق مع ليفربول.. إليك التفاصيل

01:54 ص الأحد 08 ديسمبر 2024
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    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
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    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    قميص محمد صلاح من مباراة ليفربول (1)
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    محمد صلاح (1)
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (1)
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (2)
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    محمد صلاح وفيرجيل فان دايك
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    محمد صلاح وفيرجيل فان دايك مع أحد الأطفال
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    رد فعل محمد صلاح بعد إهدار ركلة الجزاء ضد ريال مدريد_3
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    محمد صلاح لاعب ليفربول من مباراة ريال مدريد_5
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    محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ضد ريال مدريد_6
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، توصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى اتفاق مع إدارة الريدز، لتجديد عقده مع الفريق.

وذكر صحيفة "الميرور" الإنجليزية، أن صلاح توصل إلى اتفاق مع إدار ليفربول، لتجديد عقده لمدة موسمين مع الفريق الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نجم الريدز، كان يرغب في الحصول على عقد لمدة ثلاثة سنوات، بينما كان يرغب ليفربول في تجديد عقد النجم المصري لمدة موسم واحد فقط، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق، على تجديد العقد لمدة موسمين.

وينتهي عقد صاحب الـ 32 عاما رفقة الريدز، في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي نادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2025.

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محمد صلاح محمد صلاح وزوجته وأبنائه ليفربول الإنجليزي تجديد عقد صلاح مع ليفربول
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