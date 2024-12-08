الزمالك والدوري الإنجليزي.. جدول مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر والقنوات الناقلة

لقطات من مباراة الزمالك ضد بلاك بولز (2)

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، العديد من المواجهات القوية في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما يواجه تشيلسي منافسه توتنهام هوتسبر.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

فولهام ضد أرسنال - 4 عصرا - beIN Sports HD 1

إبسويتش تاون ضد بورنموث - 4 عصرا - beIN Sports XTRA 1

ليستر سيتي ضد برايتون - 4 عصرا - beIN Sports HD 2

توتنهام ضد تشيلسي - 6.30 مساء - beIN Sports HD 1

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

دجوليبا ضد بيراميدز - 6 مساء - beIN sports HD 6

الهلال ضد مازيمبي - 9 مساء - beIN sports HD 7

جدول مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية

أورابا ضد أسيك ميموزا - 3 عصرا - beIN sports HD 7

بلاك بولز ضد المصري - 3 عصرا - beIN sports HD 5

ستيلينبوش ضد نهضة بركان - 3 عصرا - beIN sports HD 5

لواندا ضد الملعب المالي - 3 عصرا - beIN Sports Xtra 2

جراف دي داكار ضد اتحاد الجزائر - 6 مساء - beIN sports HD 8

إنيمبا ضد الزمالك - 6 مساء - beIN sports HD 6

النادي القسنطيني ضد سيمبا - 6 مساء - beIN sports HD 5

برافوش ضد الصفاقسي - 6 مساء - beIN Sports Xtra 2

جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ليجانيس ضد ريال سوسييداد - 3 عصرا - beIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو ضد فياريال - 5.15 مساء - beIN Sports HD 3

أوساسونا ضد ديبورتيفو ألافيس - 7.30 مساء - beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية - 10 مساء - beIN Sports HD 3

جدول مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج ضد ماينز - 4.30 مساء - TOD

هوفنهايم ضد فرايبورج - 6.30 مساء - beIN Sports HD 4

جدول مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس ضد مونبلييه - 4 عصرا - beIN Sports HD 4

ستراسبورج ضد ريمس - 4 عصرا - TOD

نانت ضد رين - 6 مساء - beIN Sports XTRA 3

سانت إتيان ضد مارسيليا - 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

جدول مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا ضد كالياري - 1.30 ظهرا - STC

هيلاس فيرونا ضد إمبولي - 4 عصرا - STC

فينيسا ضد كومو - 7 مساء - STC

نابولي ضد لاتسيو - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1