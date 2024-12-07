لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

دجوليبا

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الإفريقية

إنييمبا

- -
18:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
16:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
16:00

بورنموث

جميع المباريات

إعلان

هدف كيليان مبابي في مرمى جيرونا بالدوري الإسباني (فيديو)

11:45 م السبت 07 ديسمبر 2024

كيليان مبابي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

سجل نجم منتخب فرنسا وريال مدريد كيليان مبابي الهدف الثالث لفريقه في مرمى جيرونا، في الدقيقة الـ 62 من زمن شوط المباراة الثاني.

وكان سجل جود بيلينجهام وأردا جولر هدفي افتتاح المباراة في الدقيقتين 36 و55.

وتقام مباراة ريال مدريد وجيرونا الآن، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

ويذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يحتل جيرونا المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

كيليان مبابي ريال مدريد الدوري الإسباني جيرونا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"فوز الريال وتعثر برشلونة".. ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات أمس

إعلان

إعلان