هدف كيليان مبابي في مرمى جيرونا بالدوري الإسباني (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

سجل نجم منتخب فرنسا وريال مدريد كيليان مبابي الهدف الثالث لفريقه في مرمى جيرونا، في الدقيقة الـ 62 من زمن شوط المباراة الثاني.

وكان سجل جود بيلينجهام وأردا جولر هدفي افتتاح المباراة في الدقيقتين 36 و55.

وتقام مباراة ريال مدريد وجيرونا الآن، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

ويذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يحتل جيرونا المركز الثامن برصيد 22 نقطة.