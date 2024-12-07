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"قبل مونديال الأندية".. مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

11:43 م السبت 07 ديسمبر 2024

مصطفى محمد

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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف الفريق من التعاقد مع مهاجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي مصطفى محمد، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق قبل كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك اهتمام من جانب النادي الأهلي بالتعاقد مع مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف: "حدث تواصل بالفعل مع مصطفى محمد من قبل بعض الوسطاء، لمعرفة رأيه في إمكانية الانضمام إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2025".

واختتم المصدر تصريحاته: "في حال انضمام مصطفى محمد إلى الأهلي، سيكون بيع نهائي وليس على سبيل الإعارة".

ويسعى الأهلي إلى تدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين، خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.
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مصطفى محمد الأهلي نانت
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