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موعد مباراة الزمالك ضد إنيمبا في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

11:30 م السبت 07 ديسمبر 2024

بعثة الزمالك

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كتب ـ محمد الميموني:

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الأحد 8 ديسمبر، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2024/25.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، حيث تذاع عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز على بلاك بولز بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك نيجيريا إنيمبا النيجيري
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