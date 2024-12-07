بعد هدف هالاند.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:

انتهت مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل المهاجم النرويج، إيرلينج هالاند، هدف في تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس بنتيجة 2-2.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 ـ محمد صلاح برصيد 13 هدفا

2 ـ إيرلينج هالاند برصيد 13 هدفا

3 ـ كريس وود برصيد 10 أهداف

4 ـ بريان مبيومو برصيد 9 أهداف

5 ـ يوان ويسا برصيد 9 أهداف