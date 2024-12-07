بعد هدف هالاند.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
كتب ـ محمد الميموني:
انتهت مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.
وسجل المهاجم النرويج، إيرلينج هالاند، هدف في تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس بنتيجة 2-2.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
1 ـ محمد صلاح برصيد 13 هدفا
2 ـ إيرلينج هالاند برصيد 13 هدفا
3 ـ كريس وود برصيد 10 أهداف
4 ـ بريان مبيومو برصيد 9 أهداف
5 ـ يوان ويسا برصيد 9 أهداف
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