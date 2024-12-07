لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

0 0
15:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 3
19:30

نوتينجهام فورست

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

1 1
19:30

بروسيا دورتموند

جميع المباريات

إعلان

بعد هدف هالاند.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

09:51 م السبت 07 ديسمبر 2024

إيرلينج هالاند

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

انتهت مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل المهاجم النرويج، إيرلينج هالاند، هدف في تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس بنتيجة 2-2.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 ـ محمد صلاح برصيد 13 هدفا

2 ـ إيرلينج هالاند برصيد 13 هدفا

3 ـ كريس وود برصيد 10 أهداف

4 ـ بريان مبيومو برصيد 9 أهداف

5 ـ يوان ويسا برصيد 9 أهداف

إيرلينج هالاند هدافي الدوري الانجليزي محمد صلاح مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شاهد هدفي تريزيجيه وعبد القادر في مباراة الريان وقطر القطري

إعلان

إعلان