تعرف على الموعد.. مواجهة محتملة بين الأهلي وباريس سان جيرمان في كأس العالم

كتب - محمد القرش:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025، من دور المجموعات حتى اللقاء النهائي، بجانب مسار كل الفرق الـ32 طوال البطولة.

وأكد الاتحاد الدولي أن متصدر المجموعة الأولى سيلاقي وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى كل من، الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وعلى الجانب الآخر، تضم المجموعة الثانية، باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي وسياتل الأمريكي.

وفي حال تأهل النادي الأهلي من دور المجموعات وصيفا للمجموعة الأولى وباريس سان جيرمان متصدرا الثانية، يتواجه الثنائي في دور الـ16 يوم 29 يونيو 2025.

والحالة الثانية في مواجهة الثنائي، الأهلي متصدر المجموعة الأولى وباريس وصيف المجموعة الثانية، تُقام يوم 28 يونيو 2025.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

- إنتر ميامي ضد الأهلي - 15 يونيو - 3 فجرا

- الأهلي ضد بالميراس - 19 يونيو - 7 مساء

- الأهلي ضد بورتو - 24 يونيو - 4 فجرا

للإطلاع على جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025، طالع الصورة التالية: