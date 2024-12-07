لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

0 0
15:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 3
19:30

نوتينجهام فورست

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

1 1
19:30

بروسيا دورتموند

جميع المباريات

إعلان

تعرف على الموعد.. مواجهة محتملة بين الأهلي وباريس سان جيرمان في كأس العالم

09:39 م السبت 07 ديسمبر 2024

الأهلي في مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025، من دور المجموعات حتى اللقاء النهائي، بجانب مسار كل الفرق الـ32 طوال البطولة.

وأكد الاتحاد الدولي أن متصدر المجموعة الأولى سيلاقي وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى كل من، الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وعلى الجانب الآخر، تضم المجموعة الثانية، باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي وسياتل الأمريكي.

وفي حال تأهل النادي الأهلي من دور المجموعات وصيفا للمجموعة الأولى وباريس سان جيرمان متصدرا الثانية، يتواجه الثنائي في دور الـ16 يوم 29 يونيو 2025.

والحالة الثانية في مواجهة الثنائي، الأهلي متصدر المجموعة الأولى وباريس وصيف المجموعة الثانية، تُقام يوم 28 يونيو 2025.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

- إنتر ميامي ضد الأهلي - 15 يونيو - 3 فجرا

- الأهلي ضد بالميراس - 19 يونيو - 7 مساء

- الأهلي ضد بورتو - 24 يونيو - 4 فجرا

للإطلاع على جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025، طالع الصورة التالية:

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025

الأهلي جدول مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان إنتر ميامي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد هدف هالاند.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إعلان

إعلان