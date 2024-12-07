"بعد تعادل الأهلي وفوز بلوزداد".. ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا

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كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري، مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحسم التعادل السلبي مباراة النادي الأهلي أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ستاد أورلاندو، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري الأبطال.

وفي المجموعة ذاتها، تمكن فريق شباب بلوزداد من تحقيق الفوز، على حساب نظيره ستاد أبيدجان بنتيجة هدف دون مقابل.

ويذكر أن الأهلي، كان قد افتتح مشواره في دور المجموعات بالبطولة بالفوز على فريق ستاد أبيدجان بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، فيما تلقى شباب بلوزداد الهزيمة، بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الأولى أمام فريق أورلاندو بيراتس.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نتائج مباريات اليوم كالتالي:

1- الأهلي.. مباراتين.. 4 نقاط.

2- أورلاندو بيراتس.. مباراتين.. 4 نقاط.

3- شباب بلوزداد.. مباراتين.. 3 نقاط.

4- ستاد أبيدجان.. مباراتين.. دون نقاط.

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