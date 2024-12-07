رسميا.. فيفا يعلن موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مباريات النادي الأهلي في دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويلاقي الأهلي نظيره إنتر ميامي مستضيف البطولة، في المباراة الافتتاحية يوم 15 يونيو 2025 على ملعب هارد روك.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

- إنتر ميامي ضد الأهلي - 15 يونيو - 3 فجرا

- الأهلي ضد بالميراس - 19 يونيو - 7 مساء

- الأهلي ضد بورتو - 24 يونيو - 4 فجرا

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الأولى بجانب كل من، إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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