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كتب - يوسف محمد:

تعرض مهاجم فريق وست هام يونايتد الإنجليزي مايكل أنطونيو، لحادث سير صباح اليوم السبت وتم نقله إلى المستشفى.

وكتب نادي وست هام عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "يؤكد نادي وست هام يونايتد اليوم أن مهاجمه مايكل أنطونيو تعرض لحادث مروري".

وأضاف: "أفكار وصلوات الجميع في النادي مع مايكل وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت، وسيقوم النادي بإصدار تحديث في الوقت المناسب".

ويعد مايكل أنطونيو من أبرز اللاعبين في فريق وست هام، خاصة في ظل مشاركاته بشكل دائم رفقة صفوف الفريق، حيث خاض اللاعب خلال الموسم الحالي 15 مباراة في مختلف البطولات رفقة الفريق، تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

من هو مايكل أنطونيو؟

ويبلغ المهاجم الجمايكي من العمر 34 عاماً، فهو من مواليد 28 مارس 1990، في لندن بإنجلترا.

وبدأ اللاعب صاحب الـ 34 عاماً، مشواره في كرة القدم من بوابة نادي توتينج وميتشام لكرة القدم، منه إلى فريق ريدينج الإنجليزي، الذي استمر في صفوف الفريق لمدة ثلاثة سنوات، خاض خلالهم أكثر من إعارة، رفقة عدد من الأندية مثل "ساوثهامبتون، كولشيستر يونايتد، شيفيلد وينزداي".

وشارك أنطونيو رفقة ساوثهامبتون في 39 مباراة، تمكن من تسجيل 7 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة، كما خاص رفقة كولشيستر يونايتد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 16 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وفي أغسطس 2012 انتقل أنطونيو إلى صفوف شيفيلد وينزداي بشكل نهائي والذي استمر في صفوفه لمدة موسمين.

ولعب المهاجم الجامايكي 84 مباراة، بقميص فريق شيفيلد وينزداي، تمكن خلالهم من تسجيل 17 هدفاً وتقديم 18 تمريرة حاسمة.

وانتقل صاحب الـ 34 عاماً في أغسطس 2014 إلى صفوف فريق نوتنجهام فورست، منه إلى فريق وست هام في سبتمبر عام 2015.

وبعد الانتقال إلى صفوف نوتنجهام خاض مايكل أنطونيو 54 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفاً وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

ومنذ انتقال أنطونيو إلى وست هام يونايتد وحتى الآن، شارك اللاعب صاحب 323 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 83 هدفاً وتقديم 41 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك أنطونيو رفقة منتخب جامايكا، في 21 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف.

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