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تعادل مع بيتيس.. برشلونة يواصل توزيع الهدايا على ريال مدريد في الدوري الإسباني

08:06 م السبت 07 ديسمبر 2024

برشلونة ضد ريال بيتيس

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة برشلونة وريال بيتيس التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وتعادل ريال بيتيس مع برشلونة بنتيجة 2-2 على ملعب بينيتو فيامارين.

سجل هدف برشلونة الأول، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 39.

سجل هدف ريال بيتيس الأول، لو سيلسيو في الدقيقة 68.

سجل هدف برشلونة الثاني، فيران توريس في الدقيقة 82

سجل هدف ريال بيتيس الثاني، أساني دياو في الدقيقة 90+4.

وواصل برشلونة توزيع الهدايا على ريال مدريد في الدوري الإسباني، حيث هذه هي المباراة الرابعة التي يفشل فيها البارسا في تحقيق الفوز خلال آخر 5 مواجهات.

ويحتل البارسا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة من 17 مباراة، بينما جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.

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برشلونة ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برشلونة ضد ريال بيتيس
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