أول تعليق من سامي قمصان بعد التعادل مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

كتب - يوسف محمد:

علق سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي، على تعادل الفريق أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان التعادل السلبي، حسم نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال قمصان في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "تمكنا من تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم ومنحنا اللاعبين تعليمات بين الشوطين، لمحاولة استغلال اندفاع فريق أورلاندو في الشوط الثاني".

وأضاف: "نجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء، الحفاظ على والحفاظ على سلسلة اللا هزيمة للمباراة الـ26 على التوالي".

وتابع: "الإنتركونتيننتال بطولة هامة ونسعى للوصول إلى المباراة النهائية وهو التحدي الأهم لنا ونجحنا في تحقيق فوز مهم على العين الإماراتي في القاهرة".

واختتم قمصان تصريحاته: "الأهلي لديه مهمة صعبة، تصل إلى 10 ساعات من أجل العودة والاستعداد للذهاب إلى قطر، لخوض مباراة كأس الإنتركونتيننتال و مواجهة الفائز في ديربي الأمريكتين".