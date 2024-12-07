لمواجهة إنيمبا.. لاعب الزمالك يكشف كيف يخطط الفريق للتكيف على أجواء نيجيريا

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - محمد القرش:

أكد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عمر فرج على أهمية وقوة مباراة الأبيض أمام إنيمبا النيجيري المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي:"مواجهة إنيمبا قوية جدا، وهدفنا دائما الفوز، حيث نعمل على ذلك بشكل قوي ونركز في التدريبات ونبذل قصارى جهدنا".

وأضاف الفلسطيني:"شاهدنا الفريق النيجيري جيداً، وجاهزون للمواجهة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد".

وعن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في نيجيريا، أوضح:"في مصر درجة الحرارة كانت مرتفعة منذ فترة، وتعودنا على هذه الأجواء، والزمالك وصل إلى نيجيريا قبل المباراة بيومين من أجل التعود على الأجواء، ونتمنى تقديم مباراة قوية".

ويلاقي فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غداً الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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