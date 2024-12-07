تعثر السيتي وتأجيل ليفربول.. ماذا يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ (مُحدث)

كتب - محمد القرش:

شهدت مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي التي أقيمت اليوم، العديد من الأحداث المثيرة وغير العادية.

وشهد افتتاح الجولة تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون "ديربي الميرسيسايد" بسبب الظروف الجوية السيئة، بينما تعادل مانشستر سيتي مع نظيره كريستال بالاس بنتيجة 2-2 على ملعب سيلهوريست بارك.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد ليفربول.. تأجيل بسبب ظروف جوية

أستون فيلا ضد ساوثهامبتون - (1-0)

برينتفورد ضد نيوكاسل - (4-2)

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - (2-2)

مانشستر يونايتد ضد نوتنغهام - (1-1)