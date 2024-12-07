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تعثر السيتي وتأجيل ليفربول.. ماذا حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

07:09 م السبت 07 ديسمبر 2024

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم السبت، العديد من الأحداث المثيرة وغير المتوقعة.

وشهد افتتاح الجولة تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون "ديربي الميرسيسايد" بسبب الظروف الجوية السيئة، بينما تعادل مانشستر سيتي مع نظيره كريستال بالاس بنتيجة 2-2 على ملعب سيلهوريست بارك.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد ليفربول.. تأجيل بسبب ظروف جوية

أستون فيلا ضد ساوثهامبتون - (1-0)

برينتفورد ضد نيوكاسل - (4-2)

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - (2-2)

مانشستر يونايتد ضد نوتنغهام - (2-3)

الدوري الإنجليزي إيفرتون ضد ليفربول مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس برينتفورد مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام
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