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نادي وست هام يعلن تعرض لاعبه لحادث مروري

06:55 م السبت 07 ديسمبر 2024

وست هام

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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي وست هام يونايتد تعرض لاعبه، مايكل أنطونيو، لحادث مروري صباح اليوم السبت.

وكتب وست هام عبر حساب النادي الرسمي على منصة "إكس": "يؤكد نادي وست هام يونايتد اليوم أن مهاجمه مايكل أنطونيو تعرض لحادث مروري".

وأضاف: "أفكار وصلوات الجميع في النادي مع مايكل وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت، وسيقوم النادي بإصدار تحديث في الوقت المناسب".

الجدير بالذكر أن نادي وست هام يختتم مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة ولفرهامبتون يوم الاثنين المقبل.

وست هام الدوري الإنجليزي مايكل أنطونيو حادث لاعب وست هام
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