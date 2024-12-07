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"ليس مع ليفربول".. محمد صلاح يكشف عن الحلم الذي يدور في مخيلته دائما (فيديو)

05:23 م السبت 07 ديسمبر 2024

محمد صلاح

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كتبت-هند عواد:

كشف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن الحلم الذي يدور في مخيلته دائما ويتمنى تحقيقه، خلال مسيرته الكروية.

وجاوب محمد صلاح، على سؤال: "ما هو الحلم الذي يدور في مخيلتك دائمًا في رحلتك الكروية على المستوى شخصي أول المنتخب؟"، في لقاء مع مجموعة من الشباب المصريين، ضمن اتفاق مع أحد الشركات المتعاقد معها.

وقال صلاح ردا على السؤال السابق: "الحلم أنني أحقق بطولة مع منتخب مصر".

وحقق محمد صلاح، 11 بطولة مع مختلف الأندية التي لعب لها طوال مسيرته، إضافة إلى العديد من الجوائز الفردية، لكنه لم يحقق مع منتخب مصر أي بطولة، إذ أنه خسر نهائي كأس الأمم الأفريقية، مرتين، 2017 من الكاميرون و 2022 من السنغال.

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