سوء الأحوال الجوية تصدم مشجع أنفق كل مدخراته لحضور مباراة ليفربول وإيفرتون

كتبت-هند عواد:

تعرض شاب مشجع لنادي إيفرتون، يدعى ماكنزي كينسيلا (15 عاما)، لخيبة أمل، بعدما ألغيت مباراة الفريق ضد ليفربول، في ديربي ميرسيسايد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر موقع "sportbible"، أن الشاب ماكنزي، أنفق كل مدخراته على رحلة طيران طويلة، من أستراليا إلى بريطانيا، لحضور آخر مباراة تجمع بين فريقه وليفربول، على ملعب جوديسون بارك، قبل نقل مباريات الفريق إلى ملعبهم الجديد.

وقضت الأحوال الجوية، على آمال مشجع إيفرتون في حضور المباراة، لكنه تمكن من حضور فوز فريقه على ولفرهامبتون، برباعية الأسبوع الماضي.

وأعلن نادي إيفرتون، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، تأجيل مباراته ضد ليفربول، في ديربي ميرسيسايد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على إيفرتون، في الثانية والنصف عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية