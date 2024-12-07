مواعيد مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2025

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

ويشارك الهلال السعودي في البطولة، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كل من، ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

وجاءت مواعيد مباريات الهلال في كأس العالم للأندية كالآتي:

ريال مدريد – الهلال

يوم 18 يونيو، على ملعب هارد روك في ميامي، الساعة 11 مساءًا بتوقيت القاهرة

ريد بول سالزبورج – الهلال

يوم 22 يونيو، على ملعب أودي فيلد في واشنطن، الساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة

الهلال - باتشوكا

يوم 26 يونيو، على ملعب جيوديس بارك في ناشفيل، الساعة 5 صباحا بتوقيت القاهرة

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