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مواعيد مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2025

12:48 م السبت 07 ديسمبر 2024
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    الهلال في مراسم قرعة كأس العالم للأندية
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    الهلال في قرعة كأس العالم للأندية
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    جماهير الهلال السعودي
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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

ويشارك الهلال السعودي في البطولة، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كل من، ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

وجاءت مواعيد مباريات الهلال في كأس العالم للأندية كالآتي:

ريال مدريد – الهلال

يوم 18 يونيو، على ملعب هارد روك في ميامي، الساعة 11 مساءًا بتوقيت القاهرة

ريد بول سالزبورج – الهلال

يوم 22 يونيو، على ملعب أودي فيلد في واشنطن، الساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة

الهلال - باتشوكا

يوم 26 يونيو، على ملعب جيوديس بارك في ناشفيل، الساعة 5 صباحا بتوقيت القاهرة

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيفا كأس العالم للأندية 2025 الولايات المتحدة الأمريكية الهلال السعودي
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