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"لقاء وحيد يلعب مساءً".. مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

12:06 م السبت 07 ديسمبر 2024
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    الأهلي في مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025_
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    الأهلي في مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025
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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويمثل النادي الأهلي مصر وأفريقيا في البطولة، إذ أنه يشارك ضمن المجموعة الأولى التي تضم، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، كالآتي:

الأهلي - إنتر ميامي

15 يونيو 2025، في ميامي، الساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة

الأهلي - بالميراس

19 يونيو 2025، في نيو يورك، الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة

الأهلي - بورتو

24 يونيو 2025، في نيو يورك، الساعة 5 صباحا بتوقيت القاهرة

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الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كأس العالم للأندية 2025 الولايات المتحدة الأمريكية النادي الأهلي
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