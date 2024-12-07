"لقاء وحيد يلعب مساءا".. مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويمثل النادي الأهلي مصر وأفريقيا في البطولة، إذ أنه يشارك ضمن المجموعة الأولى التي تضم، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، كالآتي:

الأهلي - إنتر ميامي

15 يونيو 2025، في ميامي، الساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة

الأهلي - بالميراس

19 يونيو 2025، في نيو يورك، الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة

الأهلي - بورتو

24 يونيو 2025، في نيو يورك، الساعة 5 صباحا بتوقيت القاهرة

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