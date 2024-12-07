"أحدهم يلعب مساءا وليس فجرا".. مواعيد المباراة الافتتاحية للفرق الأفريقية بكأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت مواعيد المباراة الافتتاحية للفريق الأفريقية في البطولة، كالآتي:

الأهلي المصري - إنتر ميامي الأمريكي

- يوم 14 يونيو، 4 فجراً بتوقيت القاهرة

الترجي التونسي - فلامينجو البرازيلي

- يوم 16 يونيو، 5 فجراً بتوقيت القاهرة

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي - أولسان الكوري

- يوم 17 يونيو، 2 فجراً بتوقيت القاهرة

الوداد المغربي - مانشستر سيتي الإنجليزي

يوم 18 يونيو، 8 مساءا بتوقيت القاهرة

ويشارك الأهلي في البطولة، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كل من بالميراس وبورتو وإنتر ميامي، فيما يأتي الترجي في المجموعة الرابعة، رفقة فلامينجو وتشيلسي وليون، وفي المجموعة السادسة يوجد صن داونز وفلومينينسي وأولسان وبروسيا دورتموند.

وأسفرت القرعة، عن وقوع الوداد المغربي ف المجموعة السابعة، التي تضم مانشستر سيتي والعين الإماراتي ويوفنتوس.

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