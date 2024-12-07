مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة
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تنطلق منافسات الجولة 15 من الموسم الجاري للدوري الإنجليزي بإقامة 4 مباريات بعد إلغاء مباراة إيفرتون وليفربول بسبب الأحوال الجوية.
نستعرض خلال السطور التالية مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة:
05:00 ـ كريستال بالاس VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة بي إن سبورت 1HD.
05:00 ـ أستون فيلا VS ساوثهامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1
05:00 ـ برينتفورد VS نيوكاسل ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2
07:30 ـ مانشستر يونايتد VS نوتينجهام فورست ـ ـ القناة الناقلة بي إن سبورت 1HD.
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