مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة

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تنطلق منافسات الجولة 15 من الموسم الجاري للدوري الإنجليزي بإقامة 4 مباريات بعد إلغاء مباراة إيفرتون وليفربول بسبب الأحوال الجوية.

نستعرض خلال السطور التالية مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة:

05:00 ـ كريستال بالاس VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة بي إن سبورت 1HD.

05:00 ـ أستون فيلا VS ساوثهامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1

05:00 ـ برينتفورد VS نيوكاسل ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

07:30 ـ مانشستر يونايتد VS نوتينجهام فورست ـ ـ القناة الناقلة بي إن سبورت 1HD.

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