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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة

10:56 ص السبت 07 ديسمبر 2024
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    هالاند بقميص مانشستر سيتي 2025
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    قميص مانشستر سيتي 2025
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    مانشستر سيتي ضد مان يونايتد
  • عرض 8 صورة
    مانشستر يونايتد
  • عرض 8 صورة
    كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد
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    مانشستر يونايتد ضد كوفنتري
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    برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد
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تنطلق منافسات الجولة 15 من الموسم الجاري للدوري الإنجليزي بإقامة 4 مباريات بعد إلغاء مباراة إيفرتون وليفربول بسبب الأحوال الجوية.

نستعرض خلال السطور التالية مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة:

05:00 ـ كريستال بالاس VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة بي إن سبورت 1HD.

05:00 ـ أستون فيلا VS ساوثهامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1

05:00 ـ برينتفورد VS نيوكاسل ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

07:30 ـ مانشستر يونايتد VS نوتينجهام فورست ـ ـ القناة الناقلة بي إن سبورت 1HD.

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