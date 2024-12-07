نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

ولدت جورجينا في 27 يناير 1994، في بلدة صغيرة شمال شرق إسبانيا، لأم إسبانية، وقضى والدها الأرجنتيني عقوبة السجن 10 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات.

وفقا لديلي سبورت، كان والد جورجينا لاعب كرة قدم، وتركها وهي طفلة، كما تركتها والدتها وعمرها 10 سنوات، ورحلت إلى روما.

بدأت جورجينا دروس الرقص في سن الرابعة، وبعد الانتهاء من الدراسة انتقلت إلى إسبانيا، مدريد. وساعدها جمالها في العمل بمتجر جوتشي، وهناك التقت نجم الكرة البرتغالية كريستيان رونالدو.

وصفت جورجينا قصتها مع رونالدو بأنها كانت حب من النظرة الأولى. بعد عدة أيام من لقائهما الأول، التقيا مرة أخرى في حدث استضافته إحدى العلامات التجارية الأخرى، ونما بينهما الارتباط والحب.

في يناير 2017، قدم رونالدو جورجينا رسميًا صديقة له في حفل الكرة الذهبية وقتها، ودعمت والدة رونالدو، ماريا دولوريس، اختياره بالكامل.

بعد ارتباطها برونالدو، تركت جورجينا عملها في جوتشي، ووقعت عرضا مع إحدى وكالات الأزياء.

في عام 2017، أعلن رونالدو ولادة تؤام، ماتيو وإيفا، من أم بديلة، وفي نوفمبر أنجبت جورجينا ابنتهما، آلانا.

أما رونالدو، والد في البرتغال، 5 فبراير 1985، وهو الابن الثالث والأخير في عائلته.

ورغبت الأم لشدة فقرهما إجهاض الطفل كريستيانو، لكن الأطباء رفضوا.

لم يكن كريستيانو مهتما بالتعليم في طفولته، ما أثار قلق والديه، فاندفع إلى الرياضة وشجعه والده الذي كان يعمل في المعدات عاملًا.

لعب رونالدو في عمر 16 عاما مع لشبونة في مباريات ودية، ولفت أنظار الأندية الأوروبية. وفي عام 2003، واجه لشبونة نادي مانشستر يوناتد ولتألقه قرر السير أليكس فيرجسون التعاقد معه. لتتغير حياته كليًا، ويصبح نجم الفريق بمرور السنوات.

انتقل رونالدو في موسم 2008-2009 إلى ريال مدريد مقابل 80 مليون إسترليني.

وفي عام 2018 انتقل من مدريد إلى يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو.

وفي 2021 عاد إلى مان يونايتد في صفقة قيمتها 28 مليون يورو.

وانتقل من يونايتد إلى نادي النصر السعودي مقابل صفقة قياسية وفقا لمجلة فوربس، وصلت إلى 136 مليون يورو، وفي مصادر أخرى 200 مليون يورو، ليستمر معهم حتى 2025، بالإضافة إلى 200 يورو أخرى ليكون سفير السعودية في ملف استضافة كأس العالم 2030

المشترك مع مصر واليونان.

وصلت ثروة رونالدو إلى 500 مليون دولار وصولا لعام 2021، وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، بالإضافة علامته التجارية لملابس باسمه، وسلسلة من الفنادق التي تحمل اسمه أيضًا في مدريد ونيويورك والمغرب والبرتغال.