ستوري نجوم كرة القدم.. الحضري وزوجته أمام الكعبة.. مران الأهلي.. ميدو في الاستديو التحليلي

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عصام الحضري مع زوجته في العمرة (صور)

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة لاعبي النصر السعودي.

وشارك حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له رفقة زوجته من أمام الكعبة، خلال قيامهم بأداء مناسك العمرة.

وقام أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيامه تواجده في الاستديو التحليلي لأحد المباريات.

وحرص أشرف داري لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام"، تواجده في المران الجماعي للفريق.

كما نشر جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر إمام عاشور نجم النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ويتواجد في الصورة ليونيل ميسي قائد فريق إنت ميامي الأمريكي.

وشارك حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري متابعيه، على "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في مران الفريق.

وقام رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وحرص النجم البرازيلي نيمار، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما حرص محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي، على نشر صورة له رفقة زميله بالفريق رضا سليم، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".