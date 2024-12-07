"خيال علمي".. هل ينتقل رونالدو وصلاح إلى الهلال للمشاركة في كأس العالم؟

كتبت-هند عواد:

كشف الإسباني ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، حقيقة رغبتهم في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، عن وقوع الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم كل من، ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي وزالتسبورج السويدي.

ووصف ستيف كالزادا، التعاقد مع رونالدو بـ"خيال علمي"، وقال في تصريحات عبر موقع "givemesport": "كريستيانو رونالدو ليس لاعبنا، لذلك من الصعب التعليق على ذلك، إنه ليس لاعبا حرا الآن، لذلك ليس من الجيد التحدث عن ذلك".

ويرتبط رونالدو بعقد مع النصر، يستمر حتى صيف 2025، وتشير بعض التقارير إلى أنه سيجدد تعاقده حتى عام 2026.

ونفى الرئيس التنفيذي للهلال، فكرة التعاقد مع محمد صلاح، للمشاركة في مونديال الأندية 2025، وقال: "إشاعات، دائما يتم ربط عدد هائل من اللاعبين بالهلال، لكن لدينا سياسة واضحة وهي عدم الحديث عن لاعبين ليسوا ضمن صفوف الفريق".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد، في يناير المقبل.