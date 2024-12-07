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أتالانتا يتصدر الدوري الإيطالي بثنائية أمام ميلان

12:27 ص السبت 07 ديسمبر 2024
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    احتفالات أتالانتا بالتسجيل في مرمى ميلان
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    ألفارو موراتا يحتفل بهدفه في أتالانتا
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    لوكمان يحتفل بهدفه في ميلان
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تصدر فريق أتالانتا جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز بثنائية مقابل هدف على نظيره ميلان خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة 15.

وتقدم فريق أتالانتا بهدف بعد مرور 12 دقيقة عن طريق لاعبه تشارليز دي كيتيلايري ثم تعادل ألفارو موراتا لميلان بهدف في الدقيقة 22.

وخطف لوكمان هدف الفوز لفريق أتالانتا بالدقيقة 87.

ورفع فريق أتالانتا رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 34 في صدارة مؤقته للدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن نابولي أقرب ملاحقيه المتبقي له مباراة الجولة ذاتها.

وتوقف رصيد ميلان عند النقطة 22 في المركز السابع.

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