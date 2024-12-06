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مصدر يكشف التشكيل المتوقع للأهلي ضد أورلاندو بايرتس

10:31 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    أشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي اليوم
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    وسام أبو علي يعود إلى تدريبات الأهلي الجماعية
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    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي
  • عرض 14 صورة
    أشرف داري من تدريبات الأهلي الجماعية
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    الشيف محمد فرحات الذي سافر مع بعثة الأهلي
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    حسين الشحات ولاعبي الأهلي
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    بعثة النادي الأهلي في جنوب أفريقيا
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    لاعبي النادي الأهلي 1
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    لاعبي النادي الأهلي
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    لاعبي الأهلي 1
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    لاعبي الأهلي
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كتب- مراسل مصراوي:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته عصر اليوم بجنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة أورلاندو بايرتس المقرر لها الثالثة من عصر غد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر بطل مصر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد الفوز علي استاد ابيدجان في المباراة الماضية التي أقيمت باستاد القاهرة 4-2 وبفارق الأهداف عن منافس الغد أورلاندو بايرتس الذي خطف فوزاً خارج ارضه علي نظيره شباب بلوزداد.

وكشف مصدر مطلع لمصراوي التشكيل الأقرب لمواجهة أورلاندو حتي الآن والذي ربما يتغير حتي قبل المباراة بثلاث ساعات، وهو ؛محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه خالد عبدالفتاح وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

موعد مباراه الاهلي واورلاندو أخبار الأهلي الأهلي ضد أورلاندو تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أورلاندو كولر
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