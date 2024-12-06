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"مفاضلة بين عاشور وكوكا".. كيف يفكر كولر في مواجهة أورلاندو بايرتس؟..

كتب- مراسل مصراوي:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته عصر اليوم بجنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة أورلاندو بايرتس المقرر لها الثالثة من عصر غد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر بطل مصر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد الفوز علي استاد ابيدجان في المباراة الماضية التي أقيمت باستاد القاهرة 4-2 وبفارق الأهداف عن منافس الغد أورلاندو بايرتس الذي خطف فوزاً خارج ارضه علي نظيره شباب بلوزداد.

وكشف مصدر مطلع لمصراوي التشكيل الأقرب لمواجهة أورلاندو حتي الآن والذي ربما يتغير حتي قبل المباراة بثلاث ساعات، وهو ؛محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه خالد عبدالفتاح وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.