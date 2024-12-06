نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب- مراسل مصراوي:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته عصر اليوم بجنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة أورلاندو بايرتس المقرر لها الثالثة من عصر غد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر بطل مصر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد الفوز علي استاد ابيدجان في المباراة الماضية التي أقيمت باستاد القاهرة 4-2 وبفارق الأهداف عن منافس الغد أورلاندو بايرتس الذي خطف فوزاً خارج ارضه علي نظيره شباب بلوزداد.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني علي تحفيظ لاعبية خطة المباراة عبر المحاضرات النظرية بفندق الإقامة خاصة أن التدريب الرئيسي كان في ملعب بيدفيست والأخير كان في ملعب المباراة لم يشهد أي تفاصيل أو ملامح للخطة والتشكيل.

وشهدت المحاضرات تركيز من مارسيل كولر على أداء وطريقة لعب أورلاندو حيث حذر لاعبيه من قوة المنافس البدنية نظرا لأن لديه 9 لاعبين أعمارهم تحت 23 عاما وأغلبهم يشارك في التشكيلة الرئيسية بجانب بعض اللاعبين أصحاب الخبرات.

وأكد كولر للاعبيه أن المنافس سوف يعتمد على الأجواء المناخية التي لا يعتاد عليها الأهلي بجانب الدعم الجماهيري، ويميل كولر بسبب ذلك إلى اللعب بشكل متوازن خاصة في وسط الملعب والخط الدفاعي.

وحسب المحاضرات الفنية، استقر كولر على التشكيل بالكامل عدا مركز وحيد وهو مفاضلة ما بين إمام عاشور أو أحمد نبيل كوكا مع أكرم توفيق ومروان عطية في وسط الملعب أو قد يبدأ باكرم توفيق جهة اليمين ويلعب كوكا ومروان وإمام عاشور في وسط الملعب.