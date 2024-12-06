مفاجأة في تدعيمات الأهلي لكأس العالم للأندية 2026.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر موقف الأهلي، من التعاقد مع الثنائي محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، لتدعيم صفوف الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك تفكير في النادي الأهلي للتعاقد مع الثنائي حمدي فتحي ومحمود تريزيجيه، لتدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "سيتم التحرك لضم الثنائي في شهر يونيو من العام المقبل 2025".

ويستعد النادي الأهلي، للمشاركة في بطولة كأس العالم لأندية 2025، المقرر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

والجدير بالذكر أن القرعة أجريت أمس الخميس، في مدينة ميامي الأمريكية وأوقعت الأهلي مع كلا من: "بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي".

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