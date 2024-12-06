نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

وأسفرت القرعة، التي أجريت أمس بمدينة ميامي الأمريكية، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كلاً من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي".

ويترقب كل عشاق كرة القدم المصرية انطلاق البطولة، بشكل خاص مواجهة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مباراة الأهلي المنتظرة أمام إنتر ميامي الأمريكي، المتوقع أن تشهد مواجهة مشاركة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي وعلق الجمهور على إمكانية ميسي لمحمد مجدى أفشة لاعب الأهلي في أرض الملعب.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على المباراة المرتقبة بين الأهلي وإنتر ميامي وكذلك محمد مجدى أفشة وليونيل ميسي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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