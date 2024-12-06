"تفوق أحمر".. تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية البرتغالية قبل مواجهة بورتو

كتب - يوسف محمد:

أجريت أمس الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، مشاركة أربعة أندية أفريقية في البطولة، وهم "الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي".

وأوقعت القرعة النادي الأهلي، في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلاً من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

وستكون هذه هى المواجهة الأولى، التي تجمع بين الأهلي أمام فريق بورتو البرتغالي ولكنها ستكون المواجهة الثالثة، بين المارد الأحمر والأندية البرتغالية.

وأول مواجهة جمعت بين الأهلي والأندية البرتغالي، كانت في يونيو عام 1963، في لقاء ودي جمع بين الفريقين في القاهرة، وانتهى بفوز المارد الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف المارد الأحمر في اللقاء كلاً من: "بدوي عبد الفتاح هدفين، طه إسماعيل، فيما أحرز ثنائية بنفيكا إزيبيو وجوزيه أجواش".

واللقاء الثاني الذي جمع بين الأهلي والأندية البرتغالية، كان في عام 2007 خلال احتفالية المارد الأحمر بمرور مئة عام على تأسيس النادي.

وانتهى اللقاء في ذلك الوقت، بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، وأحرز ثنائية الأهلي كلا من "شادي محمد، أسامة محمد"، فيما سجل هدف بنفيكا اللاعب جواو باولو.

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