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"للمرة الأولى".. ميسي يحصد جائزة جديدة في أمريكا

06:34 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

ليونيل ميسي

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كتب - يوسف محمد:

حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي في موسم 2023-2024.

ونجح النجم الأرجنتيني في الحصول، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الأولى، في الموسم الثاني له مع إنتر ميامي.

وخاض ليونيل ميسي خلال الموسم الماضي 2023-2024 رفقة فريق إنتر ميامي الأمريكي، 22 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 21 هدفاً وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

ويذكر أن ليونيل ميسي سيشارك رفقة إنتر ميامي الأمريكي، أمام النادي الأهلي في 15 يونيو 2025، في لقاء سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب الدوري الأمريكي إنتر ميامي كأس العالم للأندية 2025
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