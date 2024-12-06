لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 2
22:00

نيوكاسل

الدوري المصري

فاركو

2 1
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

2 0
21:45

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

"بسبب الهزيمة".. جوارديولا يدخل في مشادة مع أحد المشجعين في الشارع (فيديو)

06:31 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الإسباني بيب جوارديولا
  • عرض 6 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 6 صورة
    جوارديولا
  • عرض 6 صورة
    مشادة بيب جوارديولا
  • عرض 6 صورة
    الإسباني جوارديولا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

دخل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في مشادة كلامية مع أحد مشجعي فريق ليفربول.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمدير الفني الإسباني، هو في حالة غضب شديدة بعد سخرية المشجع منه، بسبب الهزيمة من ليفربول في الجولة الـ 13 بالبريميرليج.

وقام جوارديولا بالدخول في مشادة مع المشجع، كانت من الممكن أن تصل إلى المشاجرة بالأيدي لولا تدخل بعض الأشخاص، الذين اصطحبوا جوارديولا وقاموا بتهدئته.

وكان فريق مانشستر سيتي، تلقى الهزيمة بنتيجة هدفين دون مقابل، من نظيره ليفربول في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري الإنجليزي.

View this post on Instagram

A post shared by SPORTbible (@sportbible)

أقرأ أيضاً:

لمواصلة كتابة التاريخ.. كم هدف يفصل صلاح عن معادلة هنري في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي؟

رئيس بورتو يعلق على مواجهة الأهلي في دور مجموعات كأس العالم للأندية

بيب جوارديولا مانشستر سيتي ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"للمرة الأولى".. ميسي يحصد جائزة جديدة في أمريكا

إعلان

إعلان