"بسبب الهزيمة".. جوارديولا يدخل في مشادة مع أحد المشجعين في الشارع (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

دخل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في مشادة كلامية مع أحد مشجعي فريق ليفربول.

وطالب أحد مشجعي فريق ليفربول الحصول على توقيع المدير الفني الإسباني، لكن جوارديولا لم يقم بتلبية طلب المشجع.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمدير الفني الإسباني، هو في حالة غضب شديدة بعد سخرية المشجع منه، بسبب الهزيمة من ليفربول في الجولة الـ 13 بالبريميرليج.

وقام جوارديولا بالدخول في مشادة مع المشجع، كانت من الممكن أن تصل إلى المشاجرة بالأيدي لولا تدخل بعض الأشخاص، الذين اصطحبوا جوارديولا وقاموا بتهدئته.

وكان فريق مانشستر سيتي، تلقى الهزيمة بنتيجة هدفين دون مقابل، من نظيره ليفربول في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري الإنجليزي.

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