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"الأخير بأقدام فلسطينية".. الأهلي يفوز على بيراميدز بسداسية

05:10 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    احتفال نادين محمد لاعبة الاهلي
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    احتفال نادين محمد بهدفها في شباك بيراميدز
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    احتفال نادين محمد وشارتي
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    احتفال نادين محمد ونادين غازي
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    تشارتي لاعبة النادي الأهلي من الشوط الثاني في مباراة بيراميدز
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    احتفال نادين محمد لاعبة الأهلي
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    حبيبة عصام من مباراة الأهلي وبيراميدز
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    ثريا أشرف من مباراة الأهلي وبيراميدز
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    شاريتي لاعبة الأهلي
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    لولو نصر من مباراة بيراميدز
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    حبيبة عصام من مباراة بيراميدز
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    احتفال نادين محمد بعلامة النصر
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    نادين محمد لاعبة الأهلي تحتفل بدعم فلسطين
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    لولو وحبيبة عصام لاعبتي الأهلي من مباراة بيراميدز
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    نادين غازي لاعبة الأهلي
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كتبت-هند عواد:

حققت سيدات الأهلي الفوز على بيراميدز، بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة العاشرة من الدوري المصري للسيدات.

وأنهت سيدات الأهلي الشوط الأول، برباعية نظيفة، عن طريق حبيبة عصام ثلاثية "هاتريك" وشارتي روبن، وفي الشوط الثاني سجلت نادين غازي الهدف الخامس، ثم أضافت الفلسطينية نادين محمد الهدف السابع.

واحتفلت الفلسطينية نادين محمد صاحبة الهدف السادس، بعلامة النصر، لدعم القضية الفلسطينية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 27 نقطة من 9 مباريات، فيما فيما بقي رصيد بيراميدز، عند النقطة الـ 12.

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الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على بيراميدز برباعية

سيدات الأهلي بيراميدز الدوري المصري للسيدات
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