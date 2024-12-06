"الأخير بأقدام فلسطينية".. الأهلي يفوز على بيراميدز بسداسية

كتبت-هند عواد:

حققت سيدات الأهلي الفوز على بيراميدز، بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة العاشرة من الدوري المصري للسيدات.

وأنهت سيدات الأهلي الشوط الأول، برباعية نظيفة، عن طريق حبيبة عصام ثلاثية "هاتريك" وشارتي روبن، وفي الشوط الثاني سجلت نادين غازي الهدف الخامس، ثم أضافت الفلسطينية نادين محمد الهدف السابع.

واحتفلت الفلسطينية نادين محمد صاحبة الهدف السادس، بعلامة النصر، لدعم القضية الفلسطينية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 27 نقطة من 9 مباريات، فيما فيما بقي رصيد بيراميدز، عند النقطة الـ 12.

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الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على بيراميدز برباعية