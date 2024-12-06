لمواصلة كتابة التاريخ.. كم هدف يفصل صلاح عن معادلة هنري في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي؟

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - محمد القرش:

واصل الجناح المصري، محمد صلاح، التألق وصناعة التاريخ مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للريدز في موسم 2017.

وسجل صلاح هدفين في تعادل ليفربول مع نيوكاسل يونايتد بالجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع المصري رصيد أهدافه بالدوري الإنجليزي إلى 170 هدفا خلال 277 مباراة في المركز الثامن بقائمة ترتيب هدافي البريميرليج عبر التاريخ، وبفارق 5 أهداف فقط عن تيري هنري صاحب المركز السابع.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

7.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

8.محمد صلاح - 170 هدفا في 277 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

ويحتل صلاح أيضًا المركز الثالث في قائمة الاعبيبن الأجانب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي خلف هنري، والمتصدر سيرجو أجويرو صاحب الـ184 هدفا.

اقرأ أيضًا:

"فخور بما قدمه ولكن".. ناصر الخليفي يكشف حقيقة التفاوض مع محمد صلاح

فانتازي.. ارتفاع جديد في سعر محمد صلاح