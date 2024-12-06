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مدير بورتو يعلق على مواجهة الأهلي في دور مجموعات كأس العالم للأندية

04:07 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

نادي بورتو البرتغالي

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كتب - محمد القرش:

علق المدير الرياضي لنادي بورتو، جورجي كوستا، على مواجهة النادي الأهلي في دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كوستا في تصريحات عبر موقع النادي: "وقعنا في مجموعة صعبة بكأس العالم للأندية، بجانب فريق إنتر ميامي الذي يمتلك العديد من النجوم ومدرب جديد".

وأضاف: "والأهلي أيضا فريق قوي في مصر، قد لا يعرفه الكثير لكنني أعرفه جيدا وأعلم أنه أحد الأندية العظيمة في قارة أفريقيا".

واختتم: "بالطبع نشعر بالفخر بسبب تواجدنا في النسخة الجديدة لكأس العالم، بمشاركة 32 فريقا، ونريد أن تذهب إلى ابعد مكان في هذه البطولة".

الجدير بالذكر أن المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 تضم كل من، بالميراس البرازيلي والأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

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