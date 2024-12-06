إحذر إيقاف لاعب ليفربول.. تعرف على غيابات الجولات المقبلة من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

أعلن الدوري الإنجليزي اللاعبين الذين يقضون عقوبة الإيقاف أو يقتربون منه في مباريات البريميرليج بسبب البطاقات الصفراء.

وفي مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، تم إيقاف أربعة لاعبين عن المشاركة في مباريات الجولة 15.

وطُرد جاك ستيفنز بسبب سلوكه العنيف في هزيمة ساوثهامبتون 5-1 أمام تشيلسي، مما أدى إلى إيقافه لمدة ثلاث مباريات، حيث سيغيب عن مباريات أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير وفولهام.

وحصل أليكسيس ماك أليستر على البطاقة الصفراء الخامسة في تعادل ليفربول 3-3 أمام نيوكاسل يونايتد، مما يعني أنه سيغيب عن ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون.

ويقضي توم كايرني لاعب فولهام مباراته الثانية من أصل ثلاث مباريات بعد طرده بسبب ارتكاب خطأ خطير في الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ رودريجو بينتانكور إيقافه لمدة سبع مباريات عندما سافر توتنهام إلى مانشستر سيتي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عوقب الأوروجوياني بسبب انتهاك مشدد لقاعدة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وسيغيب عن ثلاث مباريات أخرى.

لاعبون قريبون من الإيقاف

- جابرييل خيسوس (أرسنال) - 4 إنذارات

- لويس كوك (بورنموث) - 4 إنذارات

- جاستن كلويفرت (بورنموث) - 4 إنذارات

- ماركوس سينيسي (بورنموث) - 4 إنذارات

- جان بول فان هيكي (برايتون) - 4 إنذارات

- نيكولاس جاكسون (تشيلسي) - 4 إنذارات

- جيفرسون ليرما (كريستال) - 4 إنذارات

- مايكل كين (إيفرتون) - 4 إنذارات

- كالفن باسي (فولهام) - 4 إنذارات

- سام مرسي (إيبسويتش) - 4 إنذارات

- جوردان أيو (ليستر) - 4 إنذارات

- ويلفريد نديدي (ليستر) - 4 إنذارات

- بوبكري سوماري (ليستر) - 4 إنذارات

- جيمي فاردي (ليستر) - 4 إنذارات

- ريان جرافينبيرش (ليفربول) - 4 إنذارات

- إبراهيما كوناتي (ليفربول) - 4 إنذارات

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