الهلال ضد ريال مدريد للمرة الثانية في كأس العالم.. فكيف انتهى اللقاء الأول؟

كتبت-هند عواد:

أعادت قرعة كأس العالم للأندية 2025، الأذهان إلى ذكرى نهائي نسخة 2022، حينما التقى الهلال السعودي بريال مدريد الإسباني.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، عن وقوع الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم كل من، ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي وزالتسبورج السويدي.

ويتجدد اللقاء بين الهلال وريال مدريد، للمرة الثانية، بعدما التقى الثنائي في نهائي نسخة 2022 بالمغرب، وتمكن حينما الميرينجي من الفوز بنتيجة 5-3.

وتقدم ريال مدريد في هذه المباراة، بهدفين فينيسيوس في الدقيقة 13 وفالفيردي في الدقيقة 18، إلا أن موسى ماريجا قلص الفارق للهلال في الدقيقة 26، وانتهى الشوط الأول بتقدم الإسباني 2-1.

وفي الشوط الثاني، سجل كريم بنزيما الهدف الثالث للريال في الدقيقة 54، وبعد 4 دقائق سجل فينيسيوس الرابع، ليعود الهلال من جديد ويقلص الفارق، عن طريق فييتو، ولم تمر سوى دقائق وسجل فينيسيوس الخامس، وفي الدقيقة 79، سجل الأرجنتيني فييتو الهدف الثالث للزعيم.

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